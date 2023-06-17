Пушилин сообщил, когда начнется полноценная работа штаба в Артемовске и Соледаре

Врио главы ДНР отметил, что специалистам предстоит уничтожить те ловушки, которые, отступая, оставлял противник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Полноценная работа штаба по оказанию помощи жителям начнется после разминирования Артемовска и Соледара. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Как только отодвинем противника, минимизируем количество обстрелов [Артемовска] - бесцельных, но абсолютно сейчас беспокоящих, - начнется уже полноценная работа межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. И все профильные ведомства будут включаться. Но это станет возможным после разминирования. Разминирование будет достаточно тщательное, это тоже вынужденная мера, потому что высокая интенсивность боевых действий подразумевает и большое количество неразорвавшихся снарядов, которых множество по всей территории. Обследовать нужно каждый метр, каждый сантиметр", - сказал он.

Он добавил, что также специалистам предстоит уничтожить те ловушки, которые, отступая, оставлял противник. "Работа предстоит достаточно трудная. Потом уже [встанет] вопрос восстановления как Соледара, так и Артемовска", - добавил Пушилин.

13 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ южнее Артемовска. 14 июня Пушилин в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, обстановка на флангах стабилизируется.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.