Пушков посоветовал Макрону повлиять напрямую на Киев, чтобы решить украинский конфликт

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ отметил, что Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Макрону стоило бы повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, это был бы самый простой и доступный путь. Об этом написал в субботу в Telegram-канале глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Макрон всех просит "повлиять на Россию" в вопросе об Украине. <...> Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь - повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС [Жозеп] Боррель. Вот на кого надо влиять, причем давно, а не рассчитывать на Эр-Риад в деле оказании влияния на Россию", - отметил сенатор.

"Обращение Макрона к бен Сальману - это и косвенное признание того, что, выбрав политику Большого разрыва с Россией, Запад в лице даже прежних регулярных собеседников [президента РФ Владимира] Путина полностью утратил рычаги влияния на Москву", - подчеркнул Пушков.

По данным телеканала Al Arabiya, Макрон намеревался обсудить на встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом участие Саудовской Аравии в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.