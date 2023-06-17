17 июня, 05:45
Единый день голосования

"Новые люди" выдвинули депутата красноярского ЗС Терехова кандидатом на пост главы региона

Выборы пройдут 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов выдвинут партией "Новые люди" кандидатом на пост главы региона, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"Решения принято. Кандидатом от партии на пост губернатора Красноярского края выбран Денис Терехов", - сказали в пресс-службе.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут 10 сентября.

В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора Красноярского края. Произошло это после того, как на тот момент глава региона - Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.

Ранее врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подал документы в крайизбирком на участие в выборах главы региона. Он выдвинут от партии "Единая Россия".

44-летний Терехов был избран в Законодательное собрание края в сентябре 2021 года по спискам партии "Новые люди". 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКрасноярский край
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