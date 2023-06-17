МИД России заявил о готовности Москвы развивать сотрудничество с Китаем и Индией в Арктике

Посол по особым поручениям Николай Корчунов отметил, что для этого уже создан Российско-азиатский консорциум арктических исследований со штаб-квартирой в Якутске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Москва приветствует присутствие Пекина и Нью-Дели в Арктическом регионе, готова развивать сотрудничество с ними на этом направлении. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Корчунова, российская сторона фиксирует, как "среди азиатских стран сейчас лидирующие позиции в Арктике, в науке, в культурных связях играют такие страны, как Китай и Индия - стратегические партнеры Российской Федерации".

"Мы, безусловно, приветствуем их в Арктическом регионе, готовы развивать с ними сотрудничество", - добавил дипломат.

Он напомнил, что для этого уже создан Российско-азиатский консорциум арктических исследований со штаб-квартирой в Якутске. "Это тоже такая интересная форма коллаборации, которая вовлекает в том числе и регионы", - отметил Корчунов.