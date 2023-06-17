17 июня, 06:36

МИД России заявил о готовности Москвы развивать сотрудничество с Китаем и Индией в Арктике

Посол по особым поручениям Николай Корчунов отметил, что для этого уже создан Российско-азиатский консорциум арктических исследований со штаб-квартирой в Якутске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Москва приветствует присутствие Пекина и Нью-Дели в Арктическом регионе, готова развивать сотрудничество с ними на этом направлении. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По словам Корчунова, российская сторона фиксирует, как "среди азиатских стран сейчас лидирующие позиции в Арктике, в науке, в культурных связях играют такие страны, как Китай и Индия - стратегические партнеры Российской Федерации".

"Мы, безусловно, приветствуем их в Арктическом регионе, готовы развивать с ними сотрудничество", - добавил дипломат.

Он напомнил, что для этого уже создан Российско-азиатский консорциум арктических исследований со штаб-квартирой в Якутске. "Это тоже такая интересная форма коллаборации, которая вовлекает в том числе и регионы", - отметил Корчунов. 

Теги:
ИндияРоссияКитайОсвоение АрктикиПМЭФ
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