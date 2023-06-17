КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на выборы губернатора Новосибирской области

Голосование на выборах главы региона будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Делегаты партийных конференций новосибирских отделений КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, выборы которого состоятся 10 сентября. От КПРФ будет баллотироваться депутат заксобрания региона Роман Яковлев, от ЛДПР - депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, сообщили ТАСС в партиях.

"Выбрали [заместителя председателя Горсовета Новосибирска] Евгения Владимировича Лебедева. Подача документов в облизбирком запланирована на понедельник", - сказал ТАСС глава фракции ЛДПР в заксобрании региона Александр Щербак по итогам региональной партконференции.

Мэр Новосибирска и глава новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть сообщил журналистам, что кандидатом от партии на выборах будет депутат и зампредседателя комитета заксобрания региона по аграрной политике, природным ресурсам и землепользованию Роман Яковлев.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Первым документы в облизбирком накануне подал экс-зампредседателя правительства Алтайского края, кандидат от партии "Коммунисты России" Андрей Щукин.

Действующий губернатор Андрей Травников занял свой пост в 2018 году.