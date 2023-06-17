Песков: Россия готова принимать западную прессу, но "business as usual" больше не будет

Пресс-секретарь президента РФ увязал допуск западных СМИ на форумы с отношением Запада к российской прессе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Аккредитация журналистов из недружественных государств на следующие крупные мероприятия в России будет зависеть от поведения как самих этих изданий, так и западных стран в целом, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На это мероприятие - крупнейший экономический форум в России - в 2023 году впервые не аккредитовали представителей западных СМИ. В ответ на вопрос, будут ли их допускать в дальнейшем, представитель Кремля заметил: "Посмотрим, какой будет режим, как они (издания - прим. ТАСС) будут себя вести". "Все будет зависеть от режима их работы. Все будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах - в недружественных", - указал Песков.

Он напомнил, что у всех иностранных репортеров была возможность увидеть в прямом эфире пленарную сессию. "Все международные агентства распространения информации работают. Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их (западных репортеров - прим. ТАСС) принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.