17 июня, 07:20

Лавров заявил, что Россия выйдет еще более сильной после украинского кризиса

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал украинскую ситуацию частью процесса формирования многополярного мира

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украинский кризис будет решающим этапом формирования нового многополярного мира, Россия после него станет сильнее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Российскому обществу "Знание" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Украинская ситуация - это лишь эпизод. Главный, серьезный, может быть, даже решающий, но все равно это часть процесса формирования многополярного мира", - сказал он. "Уверен, что Россия выйдет из этой ситуации еще более окрепшей", - подчеркнул Лавров.

В связи с этим глава МИД РФ напомнил, как Россия выходила из прежних войн - при Александре Невском, во время Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны. "Эти победы придавали России сил, уверенности в себе, энергии всем россиянам, нашему народу, чтобы делать свою страну лучше, растить своих детей в наших традициях, чтобы дети знали историю, уважали своих родителей и всех предков, создававших нашу страну", - отметил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПМЭФ
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