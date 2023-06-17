Лавров заявил, что Запад ввел около 15 тыс. санкций против России

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что под западными ограничениями ограничениями находится четверть мира

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Страны Запада ввели порядка 15 тыс. рестрикций против РФ, каждая четвертая страна в мире находится под санкциями США и Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому обществу "Знание" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, сегодня в Китае и Индии, в Африке, в Латинской Америке, в Карибском бассейне, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и среди стран АСЕАН, которые, как и РФ, "ощущают себя общностью, имеющей цивилизационный характер", начинают осознавать ненадежность инструментов, которые "Запад создал и навязал всем остальным в качестве единственно возможных механизмов функционирования экономики".

"Частная собственность, ее неприкосновенность, свободная игра рынка, честная конкуренция, презумпция невиновности и многое другое - лежат в основе мирового хозяйства, в основе функционирования Международного валютного фонда, Международного банка. Все это Запад в одночасье, нисколько не раздумывая, как мы сейчас наблюдаем, превратил из механизмов обслуживания мировой торговли и экономики в инструмент принуждения, шантажа и наказания. В нашем случае, это где-то 15 тыс. различных санкций. Особая "история". Но санкции далеко не новый метод, которым Запад пользуется для того, чтобы "наказывать" непослушных", - подчеркнул Лавров.

Как отметил глава дипведомства, есть статистика, согласно которой "каждая четвертая страна в мире находится под санкциями, прежде всего американцев, европейцев и тех, кто с ними сотрудничает". "Сейчас идет движение в сторону обособления от этих рисков, прежде всего с тем, чтобы продолжать торговать, инвестировать, развивать экономические связи, строить совместные предприятия, логистические цепочки таким образом, чтобы не зависеть от структур, механизмов, которые контролирует Запад", - продолжил он.

По словам Лаврова, этот процесс "закладывает объективную основу для формирования многополярности", поскольку многополярность в смысле культурной, цивилизационной общности (Индия, Китай, Африка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка) существовала всегда.

"Киплинги" [на Западе] пытались представить весь остальной мир, как "дремучие джунгли". [Глава евродипломатии] Жозеп Боррель, известный дипломат из Европейского союза, тоже такими же категориями мыслит: Европа - это "цветущий сад", а вокруг "джунгли", которые надо каким-то образом либо "цивилизовывать", либо от которых нужно ограждаться. Культурно-цивилизационная самобытность была всегда, - отметил Лавров. - Сейчас своими санкциями, агрессивными действиями США и иже с ними заставляют, вынуждают весь остальной мир подводить под эту культурно-цивилизационную самобытность еще и материальные базисы. Поэтому, считаю, что процесс неостановим".