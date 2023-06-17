Лавров: роль ООН далеко не исчерпана, она бы росла без нарушений Запада

По словам главы российского МИД, Запад не допускает никакого равенства, считая, что жить надо не по принципам Устава ООН, а по своим собственным "правилам"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роль ООН не исчерпана, а без регулярных нарушений принципов организации со стороны Запада она бы только повышалась. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Российскому обществу "Знание" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если все будут выполнять требования Устава ООН, то роль всемирной организации далеко не исчерпана. Она бы стала повышаться, если бы все руководствовались принципами устава. Имею в виду, что ключевой принцип гласит, что Организация Объединенных Наций основана на суверенном равенстве государств. Если посмотрите на действия Запада, то он попирает этот принцип каждодневно в самых разных ситуациях", - сказал министр.

По словам Лаврова, Запад не допускает никакого равенства, считая, что жить надо не по принципам Устава ООН, а по своим собственным "правилам".