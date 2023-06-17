17 июня, 08:00
ПМЭФ

Лавров: роль ООН далеко не исчерпана, она бы росла без нарушений Запада

По словам главы российского МИД, Запад не допускает никакого равенства, считая, что жить надо не по принципам Устава ООН, а по своим собственным "правилам"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роль ООН не исчерпана, а без регулярных нарушений принципов организации со стороны Запада она бы только повышалась. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Российскому обществу "Знание" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Если все будут выполнять требования Устава ООН, то роль всемирной организации далеко не исчерпана. Она бы стала повышаться, если бы все руководствовались принципами устава. Имею в виду, что ключевой принцип гласит, что Организация Объединенных Наций основана на суверенном равенстве государств. Если посмотрите на действия Запада, то он попирает этот принцип каждодневно в самых разных ситуациях", - сказал министр.

По словам Лаврова, Запад не допускает никакого равенства, считая, что жить надо не по принципам Устава ООН, а по своим собственным "правилам". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПМЭФ
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