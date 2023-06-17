Депутат Заксобрания Красноярского края от КПРФ Новак стал кандидатом на пост главы региона

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак выдвинут КПРФ кандидатом на пост главы региона.
"Решение принято на конференции партии. Я выбран кандидатом от КПРФ", - сообщил Новак ТАСС.
Выборы на пост губернатора Красноярского края пройдут 10 сентября.
В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора Красноярского края. Произошло это после того, как на тот момент глава региона - Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.
Ранее врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подал документы в крайизбирком на участие в выборах главы региона. Он выдвинут от партии "Единая Россия".