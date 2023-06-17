Хенштейн: проекты о наказании за утечки данных будут "отшлифованы" на следующей неделе

По словам главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, "вопрос последствий от содеянного является ключевым"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Разработчики законопроектов об ответственности за утечки персональных данных на следующей неделе обсудят финальные версии документов, усиливающих ответственность вплоть до уголовной за утечки персональных данных. Об этом в субботу в ходе делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Финальная редакция законопроектов есть, на следующей неделе, мы договорились, что окончательно садимся и отшлифовываем уже финальную версию, потому что дальше уже времени просто нет", - сказал депутат.

По его словам, "вопрос последствий от содеянного является ключевым". "Поэтому мы и вводим уголовную ответственность, когда утечка данных привела к тяжким и особо тяжким последствиям", - заметил Хинштейн.

Глава комитета при этом указал, что необходимо проработать два вопроса. "Министерство [цифрового развития] настаивает на том, что в случае, если компания-нарушитель каким-то образом сняла напряжение со стороны большинства потерпевших, каким-то образом урегулировала [этот вопрос] в досудебном порядке, тогда санкции к ней должны применяться гораздо менее жесткие", - продолжил он, выразив несогласие с таким подходом, так как, по его словам, эта схема будет применяться для ухода от серьезных последствий.

Второй проблемой, добавил Хинштейн, является механизм определения усилий "самого участника рынка, направленных на обеспечение информационной безопасности".

Сроки внесения

В беседе с журналистами Хинштейн уточнил, что рассчитывает на доработку финальной версии законопроектов на следующей неделе. "Я все-таки рассчитываю, что мы внесем его в весеннюю сессию. Изначально мы брали на себя такие обязательства - в весеннюю сессию внести и в идеале принять. Но, к сожалению, очень много вопросов, которые у нас при разработке возникли", - сказал он.

Хинштейн при этом не стал называть конкретные размеры штрафов, уточнив лишь, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях предлагается прописать оборотные штрафы. "Обсуждаем. Будет финальная версия. Чтобы никого, с одной стороны, не пугать, а с другой стороны, не обнадеживать, я пока воздержусь от цифр", - резюмировал глава комитета.