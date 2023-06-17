Песков заявил, что Германия "стреляет себе в ногу", следуя в фарватере США

По словам пресс-секретаря российского президента, конкурентоспособность промышленности ФРГ во многом основывалась на газе из РФ, отказ от которого негативно скажется на немецкой экономике

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Германия, чья экономическая конкурентоспособность зиждилась на российском газе, в ущерб себе следует в фарватере политики США. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона", - сказал представитель Кремля.

По его словам, ФРГ делает это, "наступая себя на ногу и стреляя себе в ногу". "Мы все знаем, что вот эта вот волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе. <...> И сейчас, когда Германия сама лишила себя этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на [ее] экономике", - подчеркнул Песков.