Захарова заявила, что Запад никогда не хотел быть с Россией и держал фигу в кармане

Официальный представитель российского дипломатического ведомства поспорила с утверждением экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, по словам которой отношения РФ с Западом можно сравнить с жестким разводом с предстоящими судами и разбирательствами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Москва стремилась выстраивать тесные и равноправные отношения с Западом, который в ответ на это все время держал фигу в кармане и не хотел быть в одной семье с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Таким образом она поспорила с утверждением экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, по словам которой отношения РФ с Западом можно сравнить с жестким разводом с предстоящими судами и разбирательствами. "Я не уверена, что так можно охарактеризовать наши отношения с Западом. Мы хотели выстраивать отношения равноправные. Мы хотели и дружбы, и партнерства, и сотрудничества, а там-то была совершенно другая история. Там, к сожалению, как теперь оказывается, фига-то в кармане была постоянно на протяжении всех этих лет. Но разве можно это сравнить с практически родственными отношениями, которыми люди связаны в кругу семьи? Нет. Это не так", - сказала Захарова.

Она добавила, что близкие люди действительно могут превратиться в злейших врагов, когда на место сильных чувств приходят обида и разочарование, но в случае Запада это неточная метафора, поскольку он ничего и не пытался построить с РФ. "Поэтому я бы использовала совершенно другие сравнения. Наверно, это сродни, действительно, отсутствию возможности у одной стороны проявить ответственный подход, воздержаться от предательства, которое точно не было для них [Запада] чем-то неминуемым", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Разве были мы с Западом одной семьей? У нас были просто вот уже все готовы документы как раз таки для перехода в какие-то более близкие отношения, например в направлении безвизового режима. Все было готово. Не было никакой причины для того, чтобы это не произошло. И это не произошло, потому что была, опять же, видимо, фига в кармане. Они не собирались это делать", - напомнила дипломат.

Как считает она, Запад выматывал возможности России в этом вопросе, бесконечно ставил условия, а на самом деле Европа не желала допустить формирования "некой единой общности, пространства для туризма, для передвижения". При этом Захарова признала, что по-настоящему близкие отношения были возможны, Москва была к этому абсолютно готова, и такие связи были бы "чрезвычайно полезны, учитывая родившиеся на просторах Западной Европы идеи о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока". По ее словам, Запад не воспользовался этим шансом, потому что Европа подчинена США и не может проводить свою независимую политику, "они повязаны какой-то логикой сателлитства, бесконечного преклонения перед сувереном, исполнения его воли вассалами".

"И нет возможности продавить даже то, что выгодно непосредственно им, жизненно необходимо. А я думаю, что отношения в сфере энергетики, в сфере промышленности и производства Европейскому Союзу были жизненно необходимы, - добавил дипломат. - Кстати, они теперь постепенно через свой бизнес, через своих промышленников и предпринимателей, через свои компании понимают, какую ошибку они совершили, не отстаивая много лет свой суверенитет. Ведь их бизнес разворачивается и уезжает в Соединенные Штаты, потому что нет дешевых ресурсов, я имею в виду энергетических, нет стабильности, идет рецессия. Она и в Штатах, так сказать, имеется, но в Западной Европе перспективы очень плохие".