Захарова назвала подрыв "Северных потоков" терактом глобального масштаба

Официальный представитель российского МИД отметила, что США, ЕС и Великобритания просто игнорируют эту тему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Подрыв "Северных потоков" является терактом глобального масштаба, но Запад предпочитает молчать на эту тему. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это теракт. Это теракт глобального, международного масштаба, когда гражданская инфраструктура была уничтожена после того, как за полгода до этого президент США [Джо Байден] сказал, что они разрушат "Северный поток", - сказала она.

По словам Захаровой, США, ЕС и Великобритания просто игнорируют эту тему. "Нет расследований, кстати говоря, этой темы вообще нет", - отметила дипломат.

Захарова также обратила внимание на коррупционный скандал вокруг главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в связи с закупкой антиковидных вакцин. "Нет ни расследователей международных. Нет пресс-конференций обличающих. Нет, кстати говоря, в качестве важнейшего элемента западной пропаганды работы ПАСЕ, всех этих европарламентских институций, которые не штампуют никаких заявлений на этот счет. Вот вам пример того, чем занимается западный медиамейнстрим", - подчеркнула она.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.