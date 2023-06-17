Захарова заявила о выходе Киева на новый уровень террористической деятельности

По словам официального представителя МИД РФ, многие россияне столкнулись с информационным терроризмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Киевский режим вышел на новый уровень террористической деятельности, в том числе и на информационном направлении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас, после того как они (киевский режим - прим. ТАСС) перешли уже к следующей террористической фазе своей деятельности и на информационном направлении, в первую очередь с рассылкой по мессенджерам, со звонками, с обработкой социальных сетей, публикацией персональных данных, бесконечным телефонным терроризмом гражданской инфраструктуры и так далее, все это складывается в единую линию, - сказала дипломат. - И мы понимаем, что это многолетняя спланированная работа по созданию на территории Украины настоящего плацдарма по нанесению ударов по разным направлениям в отношении нашей страны и наших граждан".

Захарова в ответ на вопрос о том, получала ли она угрозы в свой адрес, отметила, что ничем не отличается от огромного количества граждан РФ, столкнувшихся с настоящим информационным терроризмом. "Он осуществляется в том числе и, наверное, в первую очередь через ЦИПСО (украинский Центр информационно-психологических операций - прим. ТАСС), это спецслужба Украины, которая занимается вот таким киберэкстремизмом, - пояснила она. - Люди уровня общественных деятелей, чиновников, журналистов, обывателей - и не только начиная с 2022 года, а на протяжении вот этих последних лет - неоднократно становились жертвами - или потенциальными жертвами, или прямыми жертвами - вот этого кибермошенничества, потом уже перешедшего в кибертерроризм".

Захарова указала, что речь идет и о телефонном мошенничестве, "когда звонят сотрудники как бы российских банков, или российских коммунальных служб, или российских правоохранительных органов". "Мы считали, что это какие-то мошенники, они же говорили всегда на русском языке, - продолжила дипломат. - Такие мелкие воришки, может быть, даже какие-то крупные представители организованной преступности. Но, как выясняется теперь, за всем за этим стояла - не хочу говорить Украина, но киевский режим".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что дальше были и более страшные случаи, когда пару лет назад "по Москве и по другим городам страны прокатился телефонный терроризм, адресно направленный на социальные учреждения, в первую очередь школы, детские сады, больницы, когда эвакуировали школы, потому что получали звонки о том, что они были заминированы". "Это тоже звонки, которые шли с территории Украины, и реализовывали все это именно люди, подконтрольные украинским спецслужбам, а за ними стояли, естественно, западные кураторы", - указала дипломат. "Поэтому никогда, наверное, никто не мог представить, насколько масштабна эта экстремистская деятельность под эгидой киевского режима", - заключила Захарова.