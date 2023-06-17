В России разработали "окопный" пеленгатор дронов для защиты от беспилотников ВСУ

Изделия помогают спасать жизни российских военнослужащих в зоне СВО, отметили представители добровольческого проекта "Чистое небо"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские специалисты разработали пеленгатор дронов "Мастерок", который позволяет своевременно обнаруживать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом ТАСС рассказали представители добровольческого проекта "Чистое небо".

"Мы разработали дешевые средства обнаружения - средства радиоэлектронной разведки, так называемый "окопный" РЭР. Применение различных роботов, как гражданских, так и специализированных, в зоне спецоперации зашкаливает, и с ними надо бороться. Изделие называется "Мастерок", потому что первый экземпляр был визуально похож на шпатель. На данный момент существует четыре модификации "Мастерков", в процессе разработки пятая модернизация", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в будущем планируется дистанционно соединить устройство с установкой, которая подавляет те или иные частоты дронов и мешает им выполнить задачу. "Но пока устройство поставляется как невидимый вражескому РЭБ "пеленгатор дронов" и ручное устройство радиоразведки", - сказал специалист.

Изделия помогают спасать жизни российских военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. "Считается, что солдаты на передовой линии прикрываются тыловыми службами РЭБ, но по факту это совсем не так. Если машина разведки или радиоэлектронной борьбы подъезжает ближе, чем на 5 км, противник быстро ее обнаруживает и уничтожает. Соответственно, техника противника начинает летать над нашими позициями и творить, что хочет. Поэтому мы создали пеленгаторы, которые позволяют обнаруживать дроны и радиосигналы. Это техническое решение - результат солдатской смекалки, оно сделано из анализатора Wi-Fi спектра и дешевых подручных средств, но эффективно затыкает брешь, чтобы спасать тех, кто постоянно подвергается бомбардировкам", - рассказали в проекте "Чистое небо".

Пеленгаторы "Мастерок" в зоне СВО

"Мастерок" был разработан после того, как ВСУ начали применять дроны, осуществляющие корректировку огня артиллерии и разведку на большой высоте. "Дрон висит в километре над головой, его не видно и не слышно. Разглядеть такую цель сложно, но, тем не менее, учитывая оптику, дрон может корректировать огонь артиллерии и, соответственно, наблюдать за целью: куда мы ходим, что делаем, где ставим транспорт и храним топливо. Тогда мы стали задумываться, как препятствовать таким явлениям", - уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, с июня 2022 года в зону СВО было поставлено свыше 1 000 изделий "Мастерок" различных модификаций. "От зарубежных аналогов наше изделие отличается прежде всего очень низкой ценой. Это вынужденная мера от безысходности и отсутствия какого бы то ни было доступного решения. На передовой во избежание потерь личного состава такие средства обнаружения должен иметь, как минимум, каждый взвод", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Проект "Чистое небо" создан группой энтузиастов. Объединение занимается разработкой и созданием современных, доступных средств обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также обеспечением ими российских военнослужащих.