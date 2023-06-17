РКН поддержал введение уголовной ответственности за использование утекших данных

Есть как минимум две редакции соответствующего законопроекта, отметил замглавы ведомства Милош Вагнер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор считает необходимым введение уголовной ответственности для тех, кто незаконно использует слитые в сеть персональные данные. Об этом в субботу сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Административная ответственность должна быть для тех, кто не уберег данные, уголовная для тех - кто своровал и дальше их продает. Но нужно понять, как быть с теми, кто незаконно их использует, обогащает свои базы данных любой ценой. Спрос ведь рождает предложение. И если крупные обработчики персональных данных заинтересованы в обогащении баз любыми способами, это неправильно. Уголовная ответственность должна быть и для такой деятельности, мы это поддерживаем", - сказал он в кулуарах форума журналистам.

На сегодняшний день на нескольких площадках есть как минимум две редакции законопроекта об уголовной ответственности для тех, кто ворует персональные данные и торгует ими или незаконно их использует, отметил Вагнер. "Однако, когда речь об уголовной ответственности, это уже точно не к Роскомнадзору. Это либо МВД, либо Следственный комитет. Пока у них есть вопрос, как они будут это доказывать. И вокруг этого идут споры. Формально уже есть статья о незаконном доступе к компьютерной информации. Но по каким-то причинам она не направлена на персональные данные", - сказал он.

На сегодняшний день выведение в отдельный состав преступления действий, связанных с персональными данными, сталкивается с тем, что под статью автоматически подпадает любая неправомерная обработка персональных данных. "Вы передали кому-то данные без дозволения, а это сразу статья - до нескольких лет. Неприятно. Поэтому эту дилемму пока пытаются разрешить формулировками. Роскомнадзор пытается добиться того, чтобы субъект, который допустил правонарушение, одновременно не подпадал и под КоАП, и под УК. Нам нужно понять, как давать указания территориальным управлениям - самим рассматривать или отдавать МВД, чтобы они принимали решения. Например - если передали одну запись, это уже уголовная ответственность или еще нет", - добавил он.