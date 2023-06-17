Захарова: Путин преподал урок настоящей дипломатии, сказав, что не дает оценки коллегам

Глава государства ранее заявил, что не делает этого, как бы у них ни складывались личные отношения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), преподал урок настоящей дипломатии, сказав, что не дает оценок другим лидерам. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров" на ПМЭФ.

"Нам вчера президент Российской Федерации <...> сказал, что он никогда не дает личных оценок никому из мировых лидеров. Это великолепный урок нам всем. <...> Нас порой заносит в желании перейти на персоналии, разобраться, что там происходит", - сказала дипломат.

Накануне Путин на пленарном заседании форума заявил, что никогда не дает никаких оценок своим коллегам, как бы у них ни складывались личные отношения. Президент России добавил, что и о президенте Украины Владимире Зеленском ничего никогда не говорит, но отметил, что поддержка "неонацистского отребья" и возведение "их в ранг национальных героев" вызывает его полное неприятие.