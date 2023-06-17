В Запорожье ожидают высокой явки в Единый день голосования в прифронтовых районах

Органы власти в этих районах области работают штатно, а территориальные избиркомы уже готовятся к ЕДГ

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Запорожской области ожидают высокой явки избирателей в Единый день голосования (ЕДГ) на выборах в Законодательное собрание региона в прифронтовых районах. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев по итогам рабочей поездки в города Пологи и Токмак, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения.

"Уверен, что сентябрьское голосование пройдет в прифронтовых районах в полном соответствии со всеми российскими стандартами. Могу сказать, что в прошлом году в этих местах было не менее "жарко", но люди приняли участие в референдуме, потому что это было важно для них. Явка была очень высокой, как и доверие к результату. Поэтому в сентябре мы также ожидаем высокую активность избирателей", - сказал вице-губернатор.

Он добавил, что органы власти в этих районах области работают штатно, а территориальные избиркомы уже готовятся к ЕДГ.

В сентябре в Единый день голосования Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области впервые проведут выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Как ранее сообщил ТАСС врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, жители региона смогут участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания с любыми документами, удостоверяющим личность, в том числе выданными на Украине.