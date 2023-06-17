Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин

Действующий глава региона Максим Егоров назвал смерть Бетина огромной и невосполнимой утратой

ТАМБОВ, 17 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил действующий глава региона Максим Егоров.

"Ушел из жизни Человек и Профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли, служению которой он посвятил всю свою жизнь", - написал Егоров в своем Telegram-канале.

Егоров отметил, что Бетин возглавлял Тамбовскую область в непростое для региона и страны время. Несмотря на это, при нем началась реализация программы по строительству региональных и муниципальных дорог, было построено много важных социальных объектов, проведена работа по реконструкции связи и телекоммуникаций, началась газификация сельских населенных пунктов. "Все, кто когда-либо работал с Олегом Ивановичем Бетиным, единодушны во мнении - он всегда оставался патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков", - говорится в сообщении.

Олег Бетин родился 25 августа 1950 года в Тамбове. Возглавлял Тамбовскую область в 1995 году, а также в период с 1999 года по 2015 год. С 25 мая 2015 года по 12 ноября 2016 года занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Награжден орденами Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степени (2004), Дружбы (2023). Дважды отмечен благодарностью президента РФ (1996, 2005).