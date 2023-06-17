СГ намерено поспособствовать созданию интерактивного патриотического центра под Брестом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Структуры Союзного государства (СГ) намерены содействовать созданию интерактивного центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Мы хотим определить свою роль в огромной работе, которая будет вестись по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко по созданию центра военно-патриотического воспитания на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Мы хотим содействовать тому, чтобы это был современный интерактивный центр, не такой классический музей, - что тоже очень важно, дорого и ценно, - а центр, куда молодые люди будут приходить и погружаться в атмосферу и боев Великой Отечественной войны, и той обстановки, в которой работал тыл. Чтобы у них была возможность ознакомиться, как воевали и чем жили партизанские отряды на территории Беларуси", - сказал он.

По словам Мезенцева, проект крайне значим с точки зрения сохранения исторической памяти в условиях современных вызовов. "Очень важно, чтобы это был центр, где историческая правда и архивные материалы позволяли нам соотносить позиции прежде всего молодого гражданина с теми вызовами и испытаниями, которые современное комфортное время определяет для нас сегодня - с учетом вызовов и угроз, усложнения военно-политической обстановки и необходимости отвечать на то давление, которое мы испытываем, в том числе так жестко и справедливо, как отвечает сегодня Россия", - отметил госсекретарь СГ.