Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, заместитель председателя Олег Селекзянов и начальник правового управления избирательной комиссии Московской области Александр Антонов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Андрей Воробьев подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

"Сегодня, 17 июня, Андрей Воробьев лично подал документы в избирательную комиссию Московской области. Их приняли председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, заместитель председателя Олег Селекзянов и начальник правового управления избирательной комиссии Московской области Александр Антонов", - говорится в распространенном сообщении.

После принятия документов кандидату было выдано письменное подтверждение.

В пресс-службе напомнили, что кандидатуру Андрея Воробьева выдвинули на XXVII конференции Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", которая состоялась 14 июня в Красногорске. Его поддержали 380 делегатов.

Выборы губернатора Московской области будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.