17 июня, 09:51
ПМЭФ

В Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с Путиным

Владимир Смирнов/ ТАСС
Советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в событии приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Об этом сообщил журналистам в субботу на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ) советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

Он сообщил, что в событии приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц. "А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом [РФ]", - сказал он. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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