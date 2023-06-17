В Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с Путиным

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в событии приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил журналистам в субботу на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ) советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

Он сообщил, что в событии приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц. "А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом [РФ]", - сказал он.