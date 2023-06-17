Умер экс-депутат Госдумы Геннадий Кулик

Ему было 88 лет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутат первых семи созывов Госдумы Геннадий Кулик умер в субботу в возрасте 88 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

"Не стало большого человека, патриота страны, доброго друга Калмыкии. Пришла печальная новость, что свой славный земной путь закончил Геннадий Васильевич Кулик", - отметил Башанкаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Кулик был уникальным организатором и политиком. "Он много сделал для страны. Люди говорили, что он один такой светлый, честный и порядочный чиновник и политик. <…> Светлая память", - добавил Башанкаев.

Геннадий Кулик родился 20 января 1935 года в Псковской области. Был избран депутатом Госдумы с первого по седьмой созыв включительно, занимал должность заместителя председателя правительства с сентября 1998 по май 1999 года. В Госдуме восьмого созыва занимал должность советника вице-спикера палаты Алексея Гордеева. Заслуженный экономист РФ, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орденами Почета и двумя "Трудового Красного Знамени", а также орденом Белого Лотоса.