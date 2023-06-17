Первые мероприятия по линии БРИКС в рамках председательства РФ пройдут в сентябре в ООН

Советник президента РФ отметил, что 30 стран изъявили желание вступить в объединение и столько же хотят стать партнерами в рамках ШОС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Первые мероприятия по линии БРИКС в рамках будущего председательства России пройдут в сентябре в Нью-Йорке на полях сессии ООН. Об этом в субботу сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Президент [РФ Владимир Путин] подписал указ, с 1 января начинается председательство России в БРИКС. Но первые мероприятия уже пройдут в сентябре в Нью-Йорке на полях сессии ООН", - сказал он.

Он напомнил, что на сегодняшний день 30 стран изъявили желание вступить в БРИКС и столько же хотят стать партнерами в рамках объединения ШОС.

Председателем группы БРИКС с 1 января 2023 года стала Южно-Африканская Республика. Россия примет председательство в 2024 году.