Путин 17 июня проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом ЮАР

Также у президента намечена общая встреча с представителями африканских стран по украинскому урегулированию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, у которого на субботу намечена встреча с представителями африканских стран по украинскому урегулированию, проведет сегодня и отдельную двустороннюю встречу с президент ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У нас еще запланирована отдельная двусторонка с Рамапосой", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что в настоящий момент президент ЮАР находится на пути в Санкт-Петербург. По его словам, также в северную столицу сейчас направляются представители африканских стран, которые примут участие во встрече с Путиным. "Начнем с двусторонки с Рамапосой", - уточнил представитель Кремля.