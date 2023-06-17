17 июня, 10:43,
обновлено 17 июня, 11:14

Путин 17 июня проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом ЮАР

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Также у президента намечена общая встреча с представителями африканских стран по украинскому урегулированию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, у которого на субботу намечена встреча с представителями африканских стран по украинскому урегулированию, проведет сегодня и отдельную двустороннюю встречу с президент ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"У нас еще запланирована отдельная двусторонка с Рамапосой", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что в настоящий момент президент ЮАР находится на пути в Санкт-Петербург. По его словам, также в северную столицу сейчас направляются представители африканских стран, которые примут участие во встрече с Путиным. "Начнем с двусторонки с Рамапосой", - уточнил представитель Кремля. 

Теги:
ЮАРРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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