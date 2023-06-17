17 июня, 10:43,
обновлено 17 июня, 11:05
ПМЭФ

Песков: слова Путина об историческом украинском антисемитизме не остались незамеченными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в целом вызвало большой интерес в мире, в том числе слова об историческом украинском антисемитизме, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируется сказанное президентом, там было сказано очень много важных вещей, которые, естественно, подлежали глубокому анализу. Видно, что история с историческим украинским антисемитизмом задела за живое, это тоже мы видим, это понимаем. Видим, что это не осталось незамеченным", - сказал Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ
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