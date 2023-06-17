Песков: представители семи африканских стран 17 июня примут участие во встрече с Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Лидеры и представители семи стран Африки вошли в делегацию, которая сегодня встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге в Константиновском дворце, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Судя по графику вылета, после посещения Киева первым сюда прилетит [президент ЮАР Сирил] Рамапоса, здесь будет председатель Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Также будут представители Конго и Уганды. Это будет африканская делегация, которая накануне была в Киеве, они провели встречу с [президентом Украины Владимиром] Зеленским", - сказал Песков.