Песков: конкретных предложений о телефонных разговорах Путина с Макроном и Шольцем не было

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Конкретных предложений о проведении телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было", - сообщил Песков.