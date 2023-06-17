17 июня, 10:47,
обновлено 17 июня, 11:06

Песков: конкретных предложений о телефонных разговорах Путина с Макроном и Шольцем не было

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Конкретных предложений о проведении телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, и Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было", - сообщил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльШольц, Олаф
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