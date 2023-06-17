Песков назвал весьма внушительным список участников саммита Россия - Африка

На вопрос, планируется ли на мероприятии обсуждение конфликта на Украине, пресс-секретарь президента заметил, что "все будет зависеть от африканских гостей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал список участников предстоящего в июле саммита Россия - Африка весьма внушительным.

"Список тех, кто уже подтвердил свое участие, весьма и весьма внушительный", - сказал представитель Кремля журналистам. Однако он пока не стал уточнять количество участников встречи. "Пока считаем преждевременным список детализировать, как-то анонсировать. Мы это сделаем своевременно", - объяснил Песков.

На вопрос, планируют ли участники саммита Россия - Африка обсуждать украинский кризис, представитель Кремля заметил, что "все будет зависеть от африканских гостей, которые приедут на саммит".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".

Как ранее говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, большинство государств африканского континента подтвердило свое участие в саммите Россия - Африка, несмотря на то, что США и другие страны оказывают на них давление. По его словам, подготовка саммиту ведется достаточно активно. Ушаков рассчитывает, что предстоящий саммит будет иметь очень большое значение для дальнейшего развития отношений России со странами африканского континента.