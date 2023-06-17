17 июня, 11:30

Песков назвал поднятие флага СССР в Петербурге символом преемственности государственности

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что история современной России не ограничивается только Новейшим временем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поднятие государственного флага СССР на одном из трех флагштоков в Парке 300-летия Петербурга символом исторической преемственности.

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"Ничего большего там нет и не должно быть. Именно это символ преемственности нашей российской государственности", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что история современной России не ограничивается только новейшей историей. "Это история и Советского Союза, это история Российской империи. У нас очень древняя и богатая история", - добавил он.

Ранее президент Владимир Путин с катера наблюдал за церемонией поднятия флагов России, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Петербурга. Ансамбль из трех флагштоков высотой 179,5 м стал самым высоким в мире среди возведенных на воде. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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