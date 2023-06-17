Мирошник: "Африканский мирный план" не предлагает реальных механизмов урегулирования

В документе перечислены базовые принципы Устава ООН, а также пожелания сотрудничать со странами Африки и не ставить барьеры поставкам зерна и удобрений, отметил бывший посол ЛНР в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Предложенные странами Африки тезисы по урегулированию ситуации на Украине сложно назвать "мирным планом", так как они не описывают, какими должны быть механизмы деэскалации и разрешения конфликта. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Накануне миротворческая миссия стран Африки в ходе переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским высказала ряд предложений по урегулированию украинского кризиса. Впоследствии в украинских СМИ был опубликован предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамапосой план из 10 пунктов, включающий в себя урегулирование конфликта мирным путем, начало переговоров и деэскалации, обеспечение бесперебойных поставок зерновых и удобрений, гуманитарную поддержку пострадавшим, гарантии безопасности, обмен пленными, послевоенное восстановление.

"Африканский мирный план", исходя из опубликованных данных, сложно назвать именно планом. В документе перечислены базовые принципы Устава ООН, пожелания сотрудничать со странами Африки и не ставить барьеры поставкам зерна и удобрений на Африканский континент. Сам механизм деэскалации и урегулирования в опубликованных сообщениях не приводится, что и ставит под сомнение само название "план". Он демонстрирует похвальное желание африканских государств выступить в роли миротворцев и прекратить кровопролитие, но не предлагает реальных механизмов", - сказал Мирошник.

Вести переговоры о мирном урегулировании, по его мнению, было бы можно, но с суверенным государством. "Украина таковым давно не является и давно не следует национальным интересам населения, живущего на этой территории, а ее хозяева стремятся не к деэскалации, а напротив, наращивая поставки вооружений, лишь к увеличению кровопролития и раздуванию конфликта, не оставляя шансов на бескровное урегулирование", - подчеркнул экс-посол.

"Стремление африканцев к восстановлению поставок зерна и удобрений понятно и поддерживается Россией, но тот проект, который был согласован для частичного решения этого вопроса, - зерновая сделка - был извращен и выполнялся однобоко. Использовался для вывоза зерна не голодающим детям Африки, а сытым корпорациям Европы и снабжения украинского режима средствами для ведения войны, а иммунитет коридора был неоднократно использован для проведения Украиной террористических операций. То есть, в том формате он продемонстрировал свою нежизнеспособность. Нужны иные пути решения этих вопросов и с более субъектными и самостоятельными партнерами", - заключил Мирошник.

В состав миротворческой миссии стран Африки, посетившей Киев, вошли президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас председательствует в Африканском союзе, глава ЮАР Сирил Рамапоса, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. Рамапоса и Саль являются сопредседателями миссии.