17 июня, 13:31
Единый день голосования

Депутат Верховного Совета Хакасии от ЛДПР Молчанов стал кандидатом на пост главы региона

На выборы также заявились Валентин Коновалов от КПРФ и Сергей Сокол от "Единой России"

ТАСС, 17 июня. Депутата Верховного Совета Хакасии от ЛДПР Михаила Молчанова выдвинули кандидатом на пост главы региона. Об этом он сообщил ТАСС в субботу.

"Сегодня [17 июня] прошла конференция ЛДПР. На ней выдвинули кандидата на должность главы республики. Выдвинули меня единогласно", - сообщил Молчанов.

Ранее пакет документов для участия в выборах главы Хакасии подал действующий глава республики, представитель КПРФ - Валентин Коновалов и представитель "Единой России" Сергей Сокол.

Выборы на пост главы Хакасии пройдут 8, 9 и 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФЛДПРХакасия
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