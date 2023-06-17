Пушилин: ни один из мирных планов, включая африканский, не отвечает целиком интересам РФ

Врио главы ДНР напомнил, что ранее к обсуждению уже "предлагались планы мирного урегулирования украинского конфликта, сформулированные Китаем и США"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Невозможно спорить с некоторыми пунктами предложенного странами Африки плана по урегулированию на Украине, но он, как и все остальные иностранные мирные инициативы, не отвечает в полной мере интересам России. Об этом заявил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ранее к обсуждению уже "предлагались планы мирного урегулирования украинского конфликта, сформулированные Китаем и США". "И тогда, и сейчас наша позиция неизменна. Мы не можем остановить СВО до тех пор, пока не достигнем полного выполнения целей по денацификации и демилитаризации украинской территории. В противном случае мы получим конфликт, тлеющий у наших границ", - сказал Пушилин.

"Конечно, каждый человек, каждое государство желает жить в мире. И невозможно спорить с некоторыми пунктами, предложенными ЮАР. К примеру, о необходимости обеспечения гарантий безопасности суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН, - подчеркнул он. - Но горький опыт нашего взаимодействия с коллективным Западом показал, что для них общепризнанные нормы международного права, соглашения и договоренности - пустой звук".

"На данный момент ни один из представленных планов в полной мере не отвечает нашим интересам", - заключил Пушилин.

Накануне миротворческая миссия стран Африки в ходе переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским высказала ряд предложений по урегулированию украинского кризиса. Впоследствии в украинских СМИ был опубликован предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамапосой план из 10 пунктов, включающий в себя урегулирование конфликта мирным путем, начало переговоров и деэскалации, обеспечение бесперебойных поставок зерновых и удобрений, гуманитарную поддержку пострадавшим, гарантии безопасности, обмен пленными, послевоенное восстановление.