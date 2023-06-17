17 июня, 14:01
Военная операция на Украине

Лидеры африканских стран прибывают в Константиновский дворец на переговоры с Путиным

Обсуждать планируется возможные пути урегулирования ситуации на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Представители семи стран Африки собираются в Константиновском дворце в Стрельне, где у них вскоре состоятся переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Обсуждать планируется возможные пути урегулирования ситуации на Украине.

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В состав миротворческой миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль и ЮАР - Сирил Рамапоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда. Днем ранее они посетили Киев, где провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Расположенный под Санкт-Петербургом комплекс раньше был резиденцией великих князей Романовых, а сейчас используется для официальных мероприятий, включая международные. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРУкраинаСенегалЗамбияЕгипетРоссияКоморские ОстроваКонго (РК)Военная операция на Украине
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