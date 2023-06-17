КПРФ выдвинула первого секретаря обкома Воронежской области на выборы главы региона

Готовится пакет документов для подачи в облизбирком

ТАСС, 17 июня. Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации выдвинуло первого секретаря регионального отделения КПРФ Андрея Рогатнева кандидатом на выборы губернатора Воронежской области.

"У нас прошла областная конференция, товарищи доверили мне представлять Воронежское областное отделение КПРФ на выборах высшего должностного лица исполнительной власти Воронежской области", - сказал ТАСС в субботу Рогатнев.

Рогатнев уточнил, что его выдвинули кандидатом на выборы губернатора Воронежской области, готовится пакет документов для подачи в избирательную комиссию региона.

Ранее ТАСС сообщал, что 25 мая региональное отделение "Единой России" объявило список участников предварительного голосования, в который вошли действующий губернатор региона Александр Гусев, руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, глава администрации Рамонского района Воронежской области Роман Береснев, ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.

Выборы губернатора пройдут в Воронежской области 10 сентября, впервые на выборах в регионе с 8 по 10 сентября будет применено дистанционное электронное голосование.