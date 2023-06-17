Путин начал переговоры по Украине с лидерами африканских стран

Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал переговоры с представителями семи африканских государств. Они прибыли в Санкт-Петербург, чтобы обсудить возможные пути урегулирования ситуации на Украине.

Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне - ранее комплекс служил резиденцией великих князей Романовых, а сейчас используется в том числе для официальных мероприятий, включая международные. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет о состоявшемся обсуждении.

В состав миссии входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Путин встретил членов делегации в холле, перед флагами всех государств, участвующих во встрече. Он пожал каждому из них руку, а с некоторыми успел обменяться парой фраз. После этого они направились в зал заседаний для переговоров.

Днем ранее миротворческая миссия посетила Киев. Там у лидеров стран Африки состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Цели миссии и повестка встречи

По словам президента ЮАР Сирила Рамапосы, цель поездки - попытаться определить рамки мирного завершения кризиса. Два дипломатических источника сообщали ТАСС, что в повестке сегодняшних переговоров есть темы продовольственной безопасности и обмена пленными.

Агентство Reuters со ссылкой на проект рамочного документа также писало, что африканские лидеры могут предложить меры по укреплению доверия, выполнение которых способно заложить основу для переговоров Москвы и Киева. По данным Reuters, они могут включать договоренности о выводе российских войск, приостановке ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России, выводе тактического ядерного оружия РФ из Белоруссии, ослаблении санкций против Москвы. Вслед за этим, как утверждается, может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами с РФ и странами Запада.

В проект плана также включено положение о необходимости сохранять все достигнутые договоренности по зерну и удобрениям. В МИД ЮАР заявили ТАСС, что окончательный рамочный документ еще не готов и будет выработан по итогам поездки.