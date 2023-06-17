Путин выступил за укрепление отношений с Африкой при невмешательстве во внутренние дела

Президент РФ назвал развитие связей со странами континента является приоритетом российской внешней политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. РФ выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями ряда африканских стран.

"Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и основным региональным объединением - Африканским союзом - на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин.