17 июня, 15:41,
обновлено 17 июня, 15:54

Путин выступил за укрепление отношений с Африкой при невмешательстве во внутренние дела

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент РФ назвал развитие связей со странами континента является приоритетом российской внешней политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. РФ выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями ряда африканских стран.

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"Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и основным региональным объединением - Африканским союзом - на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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