Путин: РФ с уважением относится к позиции Африки в пользу более справедливого миропорядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия с большим уважением относится к принципиальной позиции африканских государств в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Хочу особо подчеркнуть, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов, формирования более справедливой модели международных отношений", - сказал Путин на встрече с лидерами африканских государств.