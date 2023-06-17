17 июня, 15:43

Путин: РФ с уважением относится к позиции Африки в пользу более справедливого миропорядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия с большим уважением относится к принципиальной позиции африканских государств в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Хочу особо подчеркнуть, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов, формирования более справедливой модели международных отношений", - сказал Путин на встрече с лидерами африканских государств. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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