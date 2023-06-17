Косачев прокомментировал слова президента Чехии о слежке за русскими в странах Запада

По словам вице-спикера Совета Федерации, эта риторика напоминает политику Адольфа Гитлера

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Слова президента Чехии Петра Павела о более пристальной слежке за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, напоминает политику Адольфа Гитлера. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Гитлер с антисемитизмом начинал ровно с того же. В том числе в Праге, не говоря о Чехословакии, которую он просто разделил с помощью "просвещенных" европейцев. На поверку обернулось чистой, [а точнее] грязной, воды нацизмом. Нынешний сюжет воняет не лучше. Впрочем, у вони хороших запахов просто нет", - сказал сенатор.

По его словам, сообщения из Праги "одно симптоматичнее другого" - сначала президент Чехии предложил следить за всеми гражданами России в странах Запада с целью их интернировать, а затем его пресс-секретарь "принялась его неуклюже выручать", заявляя о необходимости наблюдать за теми россиянами, у кого есть факторы риска. "Цепочка в любом случае одна и та же. Сначала по принципу национальности или гражданства выявляются россиянин или русские (на Западе это одно и то же). Затем все или часть из них заносятся в группу риска. Затем - преследование и интернирование "попавшихся", - констатировал Косачев.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше", напомнив, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не о "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".