Медведев назвал бедой, что у Байдена в руках ядерное оружие

Замглавы Совбеза назвал президента США "страдающим деменцией, погрязшим в семейной коррупции"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал бедой тот факт, что в руках у президента США Джо Байдена находится ядерное оружие.

В Telegram-канале, указав на возраст американского лидера и назвав его "страдающим деменцией, погрязшим в семейной коррупции" и претендующим при этом на переизбрание президентом США, замглавы СБ отметил, что Байден "заявил ничтоже сумняшеся: размещение русскими ядерного оружия в Белоруссии совершенно безответственно". При этом, подчеркнул Медведев, именно американское ядерное оружие размещено на просторах Европы - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, "и это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас".

"Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", - посетовал зампред Совбеза России, сопроводив свою запись фрагментом видео, на котором американский лидер произносит слова "Боже, храни королеву".