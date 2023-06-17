17 июня, 16:06,
обновлено 17 июня, 16:28

Медведев назвал бедой, что у Байдена в руках ядерное оружие

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совбеза назвал президента США "страдающим деменцией, погрязшим в семейной коррупции"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал бедой тот факт, что в руках у президента США Джо Байдена находится ядерное оружие.

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В Telegram-канале, указав на возраст американского лидера и назвав его "страдающим деменцией, погрязшим в семейной коррупции" и претендующим при этом на переизбрание президентом США, замглавы СБ отметил, что Байден "заявил ничтоже сумняшеся: размещение русскими ядерного оружия в Белоруссии совершенно безответственно". При этом, подчеркнул Медведев, именно американское ядерное оружие размещено на просторах Европы - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, "и это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас".

"Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", - посетовал зампред Совбеза России, сопроводив свою запись фрагментом видео, на котором американский лидер произносит слова "Боже, храни королеву". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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