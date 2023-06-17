Путин заявил, что РФ имела полное право признать ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН

Президент напомнил о подписании минских соглашений между противоборствующими сторонами, положивших начало процессу по урегулированию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Запад фактически вышел из мирного процесса по Украине, после этого РФ была вынуждена признать ДНР и ЛНР, на что имела полное право, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией африканских стран.

Российский лидер напомнил о подписании Минских соглашений между противоборствующими сторонами, положивших начало процессу по урегулированию. "Как выяснилось, западные страны и власть держащие в Киеве нас водили просто за нос, потом объявили практически публично, что не будут придерживаться наших мирных договоренностей, и фактически вышли из этого мирного процесса", - констатировал Путин.

"Именно после этого Россия была вынуждена признать не признаваемые в течение восьми лет независимые государства, образовавшиеся на территории Украины, - ЛНР и ДНР", - подчеркнул он.

"Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право", - указал президент РФ. Он пояснил, что, руководствуясь соответствующими статьями Устава Организации Объединенных Наций, эти территории имели право объявить о своей независимости. "Значит, у нас возникло право их признать. И мы это сделали", - добавил глава государства. Также, обратил он внимание, подписав с ДНР и ЛНР договор о дружбе и взаимодействии, Россия, в полном соответствии с Уставом ООН, имела право оказать им содействие.

"Эта логика, которая мной изложена, на мой взгляд и на взгляд моих коллег и экспертов, является безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН", - подытожил Путин.