Путин заявил, что Киев развязал войну в 2014 году

По словам президента, Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Именно Киев развязал войну на Украине в 2014 году, Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией стран Африки.

"Киевский режим предпринял многократные попытки решить эту проблему [Донбасса] вооруженным путем и по сути начал боевые действия в 2014 году, используя против этих мирных граждан авиацию, танки и артиллерию. Он, именно киевский режим, развязал эту войну в 2014 году, а мы в соответствии с 51 статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне", - сказал Путин.

В целом он подчеркнул, что "все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота в 2014 году". "Этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они и не стесняясь об этом говорят и говорили, даже назвали сумму, которую они истратили на подготовку и осуществление этого государственного переворота. И это источник власти сегодняшних правителей в Киеве - госпереворот", - продолжил президент РФ.

Он также напомнил, что в 2014 году часть населения Украины не поддержала произошедший в стране госпереворот и объявила о том, что эти территории не будут подчиняться новым правителям. "Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея в виду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают", - пояснил Путин. "Долгое время мы стремились восстановить ситуацию на Украине мирными средствами", - заключил российский лидер.