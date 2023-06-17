Путин уверен, что саммит Россия - Африка поможет найти новые направления сотрудничества

Он пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Предстоящий саммит Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля, позволит определить новые направления сотрудничества, в том числе в политике и экономике, считает президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в 2023 году сотрудничество Москвы с африканскими партнерами по самому широкому спектру направлений развивается весьма активно.

"Ведется всесторонняя подготовка к знаковому событию - второму саммиту Россия - Африка, который вскоре состоится здесь, в Санкт-Петербурге. Уверен, что в ходе этого мероприятия удастся определить новые перспективные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - сказал Путин на встрече с лидерами африканских стран.