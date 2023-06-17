Путин: Киев парафировал стамбульский договор, но потом выбросил его на "свалку истории"

Президент показал руководителям стран Африки парафированный договор с Украиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в субботу с лидерами и представителями миссии африканских стран продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же президента [Турции Тайипа] Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых вы сказали, и по выработке самого текста договора. Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он", - указал российский лидер, демонстрируя представителям африканской миссии документ.

Путин отметил, что он так и называется - Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. "Именно о гарантиях, о которых сказал президент Южно-Африканской Республики [Сирил Рамапоса]. Восемнадцать статей, - продолжил глава РФ. - Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава".

Как подчеркнул российский президент, после того как войска РФ были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, "киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории". "Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться, - отметил Путин. - Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров".

О переговорном процессе

29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, по итогам которого глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, содержащие в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены и, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.