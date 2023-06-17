Путин сообщил, что проект договора с Киевом включал положения о нейтралитете

По словам президента, она также включал положения о гарантиях безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с лидерами и представителями африканских стран.

"Он так и называется - "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Именно о гарантиях, о которых сказал президент Южно-Африканской Республики. Восемнадцать статей", - указал российский лидер и продемонстрировал парафированный украинской стороной документ, добавив, что к нему есть еще и приложения.

"Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава", - подчеркнул Путин.