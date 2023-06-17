17 июня, 16:16,
обновлено 17 июня, 16:47
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что проект договора с Киевом включал положения о нейтралитете

По словам президента, она также включал положения о гарантиях безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с лидерами и представителями африканских стран.

"Он так и называется - "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Именно о гарантиях, о которых сказал президент Южно-Африканской Республики. Восемнадцать статей", - указал российский лидер и продемонстрировал парафированный украинской стороной документ, добавив, что к нему есть еще и приложения.

"Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация