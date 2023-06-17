Путин заявил, что не Россия, а Украина объявила о нежелании вести какие-либо переговоры

По словам президента, действующий лидер Украины Владимир Зеленский подписал запрещающий вести эти переговоры декрет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Именно Украина объявила о нежелании вести какие-либо переговоры, что было закреплено декретом президента страны Владимира Зеленского, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече по украинскому урегулированию с лидерами и представителями африканских стран.

"Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что сама "Россия никогда не отказывалась от переговоров" и даже в нынешних условиях открыта для конструктивных предложений. "Я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее. Безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения", - отметил Путин, обращаясь к лидерам и представителям прибывшей миссии.

О переговорном процессе с Украиной

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли.

29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, по итогам которого глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, содержащие в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены и, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.