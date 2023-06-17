Путин заявил о взаимодействии России с Украиной по обмену военнопленными

По словам президента, Москва готова его продолжать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Москва взаимодействует с Киевом по обмену военнопленными и готова продолжать эту работу, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с представителями африканских государств.

"По поводу военнопленных - этот процесс идет. И я благодарен за то, что вы упомянули об этом. Очень многое делается для этого, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и другие наши партнеры и друзья. И мы готовы продолжать этот процесс", - сказал российский лидер, отвечая на реплику одного из участников переговоров.

В частности, президент ЮАР Сирил Рамапоса в начале встречи заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между РФ и Украиной и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он предполагает "гарантии для безопасности для всех стран", свободу судоходства в Черном море для непрерывных поставок зерна и удобрений на мировые рынки, освобождение военнопленных и ряд других решений.