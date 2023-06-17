17 июня, 16:51

Путин перед переговорами провел с лидерами стран Африки неформальную беседу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что после неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине

СТРЕЛЬНА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также
Что известно о мирном плане стран Африки по Украине

"Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала [Маки Саль]. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про [Петербургский международный экономический форум], <...> и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков.

После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие участие президенты Замбии Хакаинде Хичилема, Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Саль и ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация