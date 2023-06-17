Путин перед переговорами провел с лидерами стран Африки неформальную беседу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что после неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине

СТРЕЛЬНА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала [Маки Саль]. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про [Петербургский международный экономический форум], <...> и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков.

После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие участие президенты Замбии Хакаинде Хичилема, Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Саль и ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.