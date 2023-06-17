Слуцкий прокомментировал слова президента Чехии о более пристальной слежке за россиянами

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что Петр Павел призвал к "охоте на ведьм" по национальному признаку

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заявления президента Чехии Петра Павела о более пристальной слежке за всеми гражданами России на Западе запредельны, это неонацизм и "охота на ведьм". Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления президента Чехии абсолютно запредельны. Его ссылки на американский опыт в отношении японцев в годы Второй мировой войны содержат прямой намек на фильтрационные методы и интернирование", - сказал Слуцкий, назвав это "неонацизмом в чистом виде, настоящей "охотой на ведьм" по национальному признаку".

Глава комитета также задался вопросом о том, к чему могут привести такие инициативы. "Создание для русских концлагерей или гетто?" - спросил он.

"Власти Чехии соревнуются с польскими "коллегами". Но, уверен, придется каяться и извиняться, как и американцам перед японцами в 1948 году!" - заключил Слуцкий.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше", напомнив, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не об "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".